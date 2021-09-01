На Кубани из-за дождя подтопило 16 дворов и пять частных домов

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Дождь стал причиной подтопления 16 придомовых территорий и пяти частных домов в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 20:10 1 сентября в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о том, что вследствие выпадения осадков произошло подтопление низменных участков территорий в МО Апшеронский район (не справились ливневки). По результатам обследования территорий установлено, что было подтоплено 16 придомовых территорий, в том числе в пять частных домов зашла вода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эвакуация населения не проводилась. В данный момент дождь прекратился, проводятся работы по откачке воды. Всего к ликвидации привлечено 35 человек и 11 единиц техники. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю в круглосуточном режиме работает оперативный штаб.

Накануне сообщалось, что штормовое предупреждение из-за сильных гроз и ливней было объявлено в Краснодарском крае на 1 сентября.