Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. В районе пляжа "Бургас" в Адлерском районе Сочи смерч вышел на берег из Черного моря. Погибших и пострадавших нет, повреждены шезлонги, сообщили журналистам в оперштабе Краснодарского края.

"В акватории Черного моря вблизи Адлерского района Сочи зафиксировали формирование смерча. Он вышел на берег в районе пляжа "Бургас", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Повреждено около 30 шезлонгов.

Ранее сообщалось, что власти Сочи готовят пункты эвакуации и пункты временного размещения на случай подтоплений из-за ливней, прогнозируемых в Сочи с вечера среды. Ливни с грозами прогнозируют в течение двух дней, осадки должны начаться к вечеру среды.