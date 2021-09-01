В жилом доме в Одинцове упал лифт, в котором находились женщина с ребенком

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подмосковная прокуратура начала проверку после падения лифта в жилом доме в Одинцове. Внутри него находились женщина с ребенком. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Московской области в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, 31 августа 2021 года лифт, с находившимися внутри женщиной и четырехмесячным ребенком, пролетел пять этажей. В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования", - говорится в сообщении.

Также там отмечено, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.