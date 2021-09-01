Байден совершит поездку в Луизиану, чтобы оценить последствия урагана

ТАСС, 1 сентября. Президент США Джо Байден в пятницу отправится в поездку по штату Луизиана, затронутому ураганом "Ида". Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба Белого дома.

"В пятницу, 3 сентября, президент отправится в Новый Орлеан (штат Луизиана), чтобы изучить ущерб, нанесенный ураганом "Ида", и встретится с государственными и местными лидерами пострадавших общин", - говорится в тексте.

Ураган "Ида" обрушился на Луизиану в воскресенье, вскоре он ослаб до тропического шторма. Жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек.

Ливень и порывистый ветер после этого сохранялись в некоторых районах Луизианы и Миссисипи. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида была объявлена угроза возникновения торнадо.