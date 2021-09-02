Директора института в "Станкине" Зусева задержали по делу о многомиллионных хищениях

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Директор института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ "Станкин" Григорий Зусев задержан в Москве в рамках расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях инвестиционных денег. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, глава одного из институтов престижного вуза страны отправлен под домашний арест.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере задержан директор института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета "Станкин" Зусев Григорий Юрьевич. После проведения с ним следственных действий следователи обратились в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказал собеседник агентства. - Суд избрал подозреваемому домашний арест".

В свою очередь в пресс-службе Тверского суда Москвы ТАСС уточнили, что Зусев помещен под домашний арест до начала октября. "Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Зусева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на один месяц и семь суток, то есть до 2 октября", - сказала представитель суда. Таким образом, суд отказался арестовывать подозреваемого, избрав ему более мягкую меру пресечения.

По данным другого источника агентства, доследственную проверку в отношении должностных лиц столичного вуза следственными органами инициировало Министерство промышленности и торговли РФ, которое и заявило о признаках составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. "Речь идет о нанесенном государстве ущербе действиями должностных лиц "Станкина" в размере несколько сотней миллионов рублей, который выразился в задвоении, а то и затроении работ, невыполнении установленных государственным контрактом объемов, а также фиктивные подряды ", - отметил собеседник агентства. По его словам, сумма ущерба может возрасти до 500 млн рублей.

Официальными комментариями органов следствия и вуза ТАСС пока не располагает.

"Станкин" является технологическим университетом России, одним из девяти системообразующих вузов страны. Он занимается подготовкой инженерных и научных кадров для различных отраслей машиностроительного комплекса. Вуз был основан в 1930 году как Московский станкоинструментальный институт.