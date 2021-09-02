Водоснабжение в городе Углегорске на Сахалине восстановлено после аварии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Ремонтники устранили аварию и утром 2 сентября восстановили подачу воды в домах жителей Углегорска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Авария произошла в ночь на 1 сентября. На станции очистки воды вышел из строя блок доочистки. В связи с этим в дома углегорцев подавали только техническую воду на хозяйственные нужды. Организовывали подвоз питьевой воды.

"Работы по восстановлению качественного водоснабжения в квартиры жителей Углегорска и [близлежащего села] Ольховки продолжались всю ночь. Благодаря слаженной работе бригады углегорского водоканала и специалистов Восточной горнорудной компании [деятельность которой осуществляется на территории Углегорского района] чистая вода появилась в домах <...>", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

По информации областных властей, заменили участок трубопровода, на котором произошел порыв, промыли фильтры и опрессовали системы. Сотрудники Восточной горнорудной компании отремонтировали установки ультрофильтрации. В течение дня специалисты будут проверять качество воды в разных микрорайонах населенных пунктов. На станции очистки специалисты постоянно отслеживают работоспособность оборудования, проверяют герметичность замененных участков трубопровода. Каждый час берут пробы воды на выходе станции водоочистки.

Углегорск расположен на западном побережье Сахалина и является административным центром Углегорского городского округа. В городе проживает около 8,5 тыс. человек.