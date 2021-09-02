Комиссия по расследованию катастрофы Ил-112В завершит работу к 17 сентября

"Через месяц после аварии я должен сделать доклад, он будет опубликован", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Единственный летный образец новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение 17 августа. Он рухнул в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы в подмосковной Кубинке. На борту находился экипаж из трех человек, все они погибли.

Накануне Бочаров заявил, что окончательных выводов по расследованию катастрофы Ил-112В пока нет. По его словам, комиссия по расследованию катастрофы Ил-112В продолжает работать. Бочаров назвал приведенные в статье газеты "Коммерсантъ" сведения только предположениями источников, но никак не официальными выводами. Говорить о причинах трагедии еще преждевременно. Истинные причины установит комиссия, заявлял он.

В среду издание "Коммерсантъ" сообщило, что, как установили эксперты, критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина ушла из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона.