На северо-востоке США объявили угрозу наводнений из-за циклона "Ида"

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Угроза наводнений объявлена из-за тропического циклона "Ида" на северо-востоке США, в том числе в крупнейшем американском мегаполисе Нью-Йорке. Об этом сообщается в среду в Twitter Национального центра по наблюдению за ураганами.

Ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на побережье штата Луизиана в минувшее воскресенье. Вскоре он ослаб до тропического шторма.

На данный момент природное явление, которое специалисты характеризуют как посттропический циклон, движется в северо-восточном направлении со скоростью около 12,5 м/с, затрагивая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/ с. Специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами предупреждают, что циклон сопровождается "сильными осадками и грозит наводнениями".

Как сообщает корреспондент ТАСС, в Нью-Йорке на протяжении нескольких часов идет ливень, сопровождающийся грозой. Телеканалы показывают кадры подтопленных улиц. Транспортное управление Нью-Йорка объявило, что из-за подтоплений временно приостановлена работа большей части городской подземки. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на фоне "рекордных осадков и подтоплений" ввел в мегаполисе режим чрезвычайной ситуации.

"Если вы живете в Нью-Йорке или его окрестностях, переждите бурю и без необходимости не выходите из дома", - отметила в Twitter губернатор штата Кэти Хокул. По данным портала poweroutage.us, более 200 тыс. потребителей электроэнергии на северо-востоке США оказались обесточены.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану 29 августа, жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. Более миллиона потребителей лишились электроснабжения. Президент США Джо Байден в пятницу направится в Луизиану, чтобы оценить последствия урагана.