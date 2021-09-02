В зоне паводка в Хабаровском крае находится 60 населенных пунктов

ТАСС, 2 сентября. Паводок на реке Амур в Хабаровском крае привел к подтоплению еще трех населенных пунктов за минувшие сутки. По данным на утро четверга, в зоне затопления находятся 60 городов и сел, ранее их было 57, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на утро 2 сентября 2021 года, на территории Хабаровского края под влиянием амурского паводка находятся 60 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. Всего подтоплено 37 жилых домов, 200 приусадебных участков, около 1 700 дачных участков, 498 земельных участков и 92 участка дорог", - говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, гребень паводка подходит к Амурскому району, захватывая новые территории. Число затопленных участков также растет в Комсомольском и Ульчском районах в нижнем течении Амура. Спасатели оказывают помощь местному населению, в том числе обеспечивают транспортным сообщением отрезанные от дорог участки.

Стабильной остается обстановка в Хабаровске и Хабаровском районе. Здесь уровень реки снижается и составляет 555 см при отметке неблагоприятное явление 450 см. Вблизи города подтоплены 1 399 дачных участков, в самом Хабаровске - один жилой дом и 17 приусадебных участков. На всех территориях дежурят оперативные группы спасателей, ведется постоянный мониторинг рек.