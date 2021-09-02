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Монеточка вновь не явилась в суд по иску Костюшкина об использовании его песни

Адвокат певицы Алексей Савченко сообщил, что с исковыми требованиями сторона ответчика не согласна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) вновь не явилась в Чкаловский районный суд по иску бывшего участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина об использовании его песни "Женщина, я не танцую", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Монеточку представляет адвокат Алексей Савченко. Он сообщил, что с исковыми требованиями сторона ответчика не согласна.

17 августа Гырдымова также не явилась на первое заседание суда в связи с чем оно было отложено.

Адвокат Костюшкина Роман Лалаян ранее сообщал, что Монеточка якобы переделала песню его доверителя "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую". Истец требует взыскать с певицы 900 тыс. рублей.

Монеточка - сценический псевдоним певицы Елизаветы Гырдымовой из Екатеринбурга, которая также является автором музыки и текстов песен. В 2018 году она выпустила альбом "Раскраски для взрослых".

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