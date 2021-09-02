Больница в Кузбассе начала служебную проверку после видео с избиением пациента

ТАСС, 2 сентября. Больница в городе Прокопьевск в Кемеровской области организовала служебную проверку после распространения в Telegram-канале видео, где женщина избивает пациента, находящегося на ИВЛ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"По информации ГАУЗ "Прокопьевская городская больница", по видео, опубликованному в социальных сетях, в медицинской организации проводится внутренняя служебная проверка", - сообщили в министерстве.

Ранее в Telegram-канале "Инцидент Кузбасс" опубликовали видео, где женщина наносит удар человеку с загипсованными ногами. Как утверждает подписчица паблика, женщина била по лицу и обзывала больного, находящегося на ИВЛ за то, что он шевелился.