В Оренбургской области арестовали подозреваемого в краже 14 медалей участника ВОВ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Подозреваемого в краже 14 медалей участника Великой Отечественной войны, ветерана МВД, арестовали в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержан ранее судимый за неправомерное завладение автомобилем 20-летний оренбуржец. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". Подозреваемому избрана мера пресечения - заключение под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее в дежурную часть отдела полиции № 2 МУ МВД России "Оренбургское" обратилась жительница областного центра по факту хищения 14 медалей, принадлежащих ее деду, участнику Великой Отечественной войны и ветерану МВД.

На месте происшествия полицейские установили, что неизвестный взломал входную дверь, проник в дом и похитил из шифоньера пять медалей ветерана войны - "За взятие Берлина", "За победу над Германией, "За боевые заслуги", "За безупречную службу", "30 лет Советской Армии и Военно-морского флота", а также девять наградных медалей и знаков отличия сотрудника МВД и золотое кольцо.

После задержания подозреваемого полиция изъяла у него похищенные медали, по окончании расследования их вернут владелице, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.