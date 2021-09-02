В штате Нью-Йорк объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул ввела на его территории режим чрезвычайной ситуации из-за сильных осадков, вызванных отголосками урагана "Ида". Соответствующее заявление опубликовано в четверг в Twitter главы штата.

"Я объявляю режим ЧС, чтобы помочь жителям Нью-Йорка, которых коснулся сегодняшний шторм", - объявила она. Губернатор обратилась к жителям с призывом "не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости". Ввести режим ЧС решили ранее мэр одноименного мегаполиса Билл де Блазио, а также губернатор соседнего с Нью-Йорком штата Нью-Джерси Фил Мерфи.

Ранее в среду Национальный центр по наблюдению за ураганами из-за отголосков урагана "Ида" объявил об угрозе наводнений на северо-востоке США. Природное явление, которое специалисты характеризуют сейчас как посттропический циклон, движется в северо-восточном направлении со скоростью около 12,5 м/с, затрагивая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/с. Специалисты предупреждают, что циклон сопровождается "сильными осадками и грозит наводнениями".

Как сообщает корреспондент ТАСС, в Нью-Йорке на протяжении нескольких часов идет ливень, сопровождающийся грозой. Телеканалы показывают кадры подтопленных улиц, блокировано движение автомобилей по крупным автомагистралям. Транспортное управление Нью-Йорка объявило, что из-за подтоплений временно приостановлена работа большей части городской подземки. По данным портала poweroutage.us, более 200 тыс. потребителей электроэнергии на северо-востоке США оказались обесточены.

"Мы в состоянии принять все меры предосторожности, и заранее развернули необходимые активы, но мать-природа делает то, что ей заблагорассудится, и сегодня она совсем не в настроении", - подчеркнула губернатор Нью-Йорка в эфире телекомпании CNN. "Никогда не видел, чтобы такое количество осадков выпадало столь быстро. Поразительно", - поделился наблюдениями де Блазио, выступая на телеканале WCBS-TV.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на штат Луизиана 29 августа, жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. Более миллиона потребителей лишились электроснабжения. Президент США Джо Байден в пятницу направится в Луизиану, чтобы оценить последствия урагана.