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Источник: директор института "Станкина" Зусев дал признательные показания

ТАСС не располагает официальными комментариями органов следствия
© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Директор Института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ "Станкин" Григорий Зусев, отправленный под домашний арест в Москве в рамках расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях инвестиционных денег, дал следователям признательные показания. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"После задержания Зусев дал следователям признательные показания в рамках предварительного расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, в которых рассказал подробные сведения о совершенном им преступлении, - сказал собеседник агентства. - Расследование уголовного дела продолжается".

Официальными комментариями органов следствия, представителя подозреваемого и института, который он возглавляет, ТАСС пока не располагает.

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