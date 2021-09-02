Микроавтобус попал в кювет в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Микроавтобус, следовавший из Карталов (Челябинская область) в поселок Локомотивный, в среду съехал в кювет, в результате ДТП пострадали водитель, пять взрослых пассажиров и ребенок, сообщили ТАСС в четверг в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД.

"Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-322130, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в левый кювет по ходу движения транспортного средства. В результате два пассажира 1958 года рождения и пассажиры 1984, 1976, 1978 годов рождения, а также несовершеннолетний 2009 года рождения и сам водитель получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что пострадавшие обратились в медицинское учреждение за помощью, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.