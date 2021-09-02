{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вандалы раскопали место захоронения жертв Холокоста на Украине

Инцидент произошел рядом с городом Ровно, где погребено около 17,5 тыс. жертв нацистов

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Неизвестные раскопали место массового захоронения жертв Холокоста вблизи города Ровно, где погребено около 17,5 тыс. человек. Об этом в четверг сообщила Объединенная еврейская община Украины.

"Акт вандализма осуществили в урочище Сосенки, где захоронено около 17,5 тыс. жертв Холокоста. Там выкопали яму глубиной более 1,5 метра, видны многочисленные кости", - отметили в организации.

По ее данным, полиция открыла дело по статье Уголовного кодекса "Надругательство над могилой" и разыскивает причастных к преступлению. Санкция этой статьи предусматривает штраф, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до трех лет. Как добавили в организации, в этом году незаконные раскопки в урочище Сосенки велись и ранее.

Массовое уничтожение евреев в урочище Сосенки вблизи города Ровно произошло 6-7 ноября 1941 года. По разным данным, в те дни гитлеровцы убили здесь от 17,5 до 21 тыс. евреев.

Теги
Украина
Один человек погиб в результате наводнения в Нью-Джерси
В штате Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации
Читать полностью