Вандалы раскопали место захоронения жертв Холокоста на Украине

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Неизвестные раскопали место массового захоронения жертв Холокоста вблизи города Ровно, где погребено около 17,5 тыс. человек. Об этом в четверг сообщила Объединенная еврейская община Украины.

"Акт вандализма осуществили в урочище Сосенки, где захоронено около 17,5 тыс. жертв Холокоста. Там выкопали яму глубиной более 1,5 метра, видны многочисленные кости", - отметили в организации.

По ее данным, полиция открыла дело по статье Уголовного кодекса "Надругательство над могилой" и разыскивает причастных к преступлению. Санкция этой статьи предусматривает штраф, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до трех лет. Как добавили в организации, в этом году незаконные раскопки в урочище Сосенки велись и ранее.

Массовое уничтожение евреев в урочище Сосенки вблизи города Ровно произошло 6-7 ноября 1941 года. По разным данным, в те дни гитлеровцы убили здесь от 17,5 до 21 тыс. евреев.