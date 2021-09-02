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Городские службы Сочи работают в режиме готовности из-за ухудшения погоды

В городе было объявлено штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют ливни с грозами, сильный ветер, смерчи над морем

СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. Погода в Сочи ухудшается, городские службы работают в режиме повышенной готовности, сообщил в телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский в четверг.

"Ночью в Сочи прошли небольшие дожди, сейчас погода ухудшается. Все службы по-прежнему работают в режиме повышенной готовности", - написал мэр.

Ранее в городе было объявлено штормовое предупреждение, до утра пятницы синоптики прогнозируют ливни с грозами, сильный ветер, смерчи над морем.

Ранее в Сочи развернули пункты эвакуации и размещения на фоне приближающихся ливней. В каждом социальном объекте города назначили дежурного, который следит за подтоплениями, а в районах города наблюдают за реками. С июля на Сочи несколько раз обрушивались ливни, дважды из берегов выходили реки и подтапливали домовладения, объекты туризма и социальную инфраструктуру.

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