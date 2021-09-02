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Один человек погиб в результате наводнения в Нью-Джерси

В штате Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в американском городе Пассеик (штат Нью-Джерси) в результате наводнения. Об этом мэр города Эктор Лора заявил в четверг телеканалу CNN.

По его данным, погибший - пожилой мужчина, находившийся на водительском сидении автомобиля. К тому времени, как спасатели подоспели на помощь, машина была уже полностью в воде, и мужчину не успели вытащить. При этом двух других пассажиров транспортного средства удалось спасти.

В среду Национальный центр по наблюдению за ураганами из-за отголосков урагана "Ида" объявил об угрозе наводнений на северо-востоке США. Природное явление, которое специалисты характеризуют сейчас как посттропический циклон, движется в северо-восточном направлении со скоростью около 45 км/ч, затрагивая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/с. Специалисты предупреждают, что циклон сопровождается "сильными осадками и грозит наводнениями".

В штате Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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