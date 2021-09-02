Неизвестный обстрелял автомобиль Infiniti в центре Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после заявления замдиректора компании о том, что неизвестный обстрелял его Infiniti на Смоленском бульваре в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером в полицию с заявлением обратился заместитель генерального директора одной из столичных фирм. Мужчина сообщил, что неизвестный обстрелял его машину Infiniti, в результате чего было разбито заднее стекло", - сказал собеседник агентства. Данная информация в ходе проверки подтвердилась. По словам заявителя, конфликтных ситуаций на дороге у него не было, недоброжелателей по работе также нет. "По данному факту начата доследственная проверка", - добавил источник.