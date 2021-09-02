Источник: следователя СК, который вел дело фирмы Merlion, объявили в розыск

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы объявили в федеральный розыск столичного следователя Алексея Неснова, в отношении которого расследуется уголовное дело о коррупции. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователю вменяется получение крупной взятки.

"Главным фигурантом дела о коррупции является следователь по особо важным делам в СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по Москве Алексей Неснов, который скрылся от следствия и покинул территорию Российской Федерации до проведения обысков и других следственных действий в рамках расследования уголовного дела о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Он объявлен в федеральный розыск", - рассказал собеседник агентства.

Официальными комментариями органов следствия и представителя Неснова ТАСС пока не располагает.

По данным другого источника ТАСС, Неснов руководил расследованием уголовного дела в отношении владельцев компании Merlion, также в его производстве находилось дело о хищении на космодроме Восточный и дело о похищении в прошлом году несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. "Следователю Неснову инкриминируется получение взятки в размере около 2,5 млн долларов за решение вопроса по делу владельцев компании Merlion", - уточнил источник.

Накануне источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что сотрудники ФСБ и центрального аппарата СК провели обыск в кабинете следователя столичного главка СК, который занимался расследованием в отношении фигурантов дела Merlion".

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении топ-менеджеров Merlion Бориса Левина, Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова. Их обвиняют в попытке поджога дома и покушении на убийство бизнесмена Вячеслава Симоненко. Изначально обвиняемых отправили под стражу, но затем суд смягчил им меру пресечения на домашний арест. Позже почти все фигуранты дела оказались на свободе. СК РФ решил по собственной инициативе освободить из-под стражи Алексея Абрамова и Владислава Мангутова. Следователи пришли к выводу об отсутствии законных оснований для содержания их в СИЗО и избрания им иной меры пресечения. Как следует из заявления адвокатов защиты всех обвиняемых, которое имеется у ТАСС, фигуранты дела считают себя невиновными. По их словам, стороне защиты не предоставлено никаких подтверждений того, что 5 сентября 2015 года в Красногорске был совершен поджог. Подтверждается только факт бытового пожара, описание и опубликованная видеозапись не позволяют установить ни место, ни достоверность происходившего, а представленные на видеозаписи события похожи на инсценировку.