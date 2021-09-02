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СК в Кузбассе начал проверку видео, где медсестра нанесла удар пациенту на ИВЛ

Инцидент случился в больнице Прокопьевска

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Следователи в Кемеровской области начали доследственную проверку по факту распространенного ранее в соцсетях видео, где медсестра городской больницы Прокопьевска наносит удар пациенту, находящемуся на ИВЛ. Об этом сообщили на сайте следственного управления СК РФ по региону в четверг.

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу в ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что в больнице Прокопьевска медицинская сестра ударила пациента, который находился на искусственной вентиляции легких. По данному факту следственными органами СК РФ по региону незамедлительно организована доследственная проверка. Следователем в медицинском учреждении запрошены необходимые документы", - рассказали в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщал, что медучреждение уже инициировало служебную проверку. Видео с происшествием было опубликовано в Telegram-канале "Инцидент Кузбасс". На нем женщина наносит удар человеку с загипсованными ногами. Как утверждает подписчица группы, женщина била по лицу и обзывала больного, находящегося на ИВЛ за то, что он шевелился.

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