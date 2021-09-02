Приставы хотят взыскать с Абызова задолженность на сумму около 35 млрд рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы намерены принудительно взыскать с экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова порядка 35 млрд рублей. Такая сумма задолженности обвиняемого в мошенничестве и отмывании денежных средств экс-министра указана в электронной базе ФССП, которая размещена на сайте ведомства.

В базе данных отмечены два производства в отношении Абызова: один на основании решения Гагаринского районного суда о взыскании с него более 32 млрд рублей, исполнительный сбор по которому составляет 2,2 млрд рублей, второй касается задолженности по алиментам с сентября 2016 года. Кроме этого, в базе есть и еще одно производство, на основании которого на имущество экс-министра был наложен арест.

Экс-министра задержали 26 марта 2019 года. По версии следствия, Абызов и его сообщники с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 210 "Создание преступного сообщества" и ч. 4 ст. 159 "Мошенничество" УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.

Гагаринский суд Москвы осенью 2020 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. Его адвокаты подали кассационную жалобу на это решение.