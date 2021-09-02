В приют в Пскове в пакетах привезли 10 кошек

ТАСС, 2 сентября. Уголовное дело возбудили в Пскове по факту жестокого обращения с животными. В приют в полиэтиленовых мешках привезли более десяти задыхающихся кошек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Псковской области.

"Уголовное дело по ст. 245 УК РФ возбуждено по результатам проверки сообщений о том, что в псковский приют "Лесопилка" неизвестный мужчина привез коробки, в которых в полиэтиленовых пакетах были животные в удручающем состоянии. Они задыхались, одно животное на тот момент уже погибло. Со слов очевидцев, мужчина сказал сотрудникам приюта, что некая женщина попросила его передать "это" в приют. Сейчас мы устанавливаем причастное лицо", - пояснили в ведомстве.

Пакеты с животными привезли в приют в конце июля, после чего зоозащитники незамедлительно обратились в полицию с заявлением, по результатам которого было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к совершению преступления.