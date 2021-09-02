В Астрахани полицейские изъяли более 300 кг нелегально выловленной рыбы

АСТРАХАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Более 300 кг нелегально выловленной рыбы изъяли у местных жителей в Астраханской области, сообщили на портале "МВД медиа" в четверг.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной добыче, хранении и перевозке особо ценных водных биологических ресурсов. В результате оперативно-разыскных мероприятий в Трусовском районе города Астрахани полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали четырех местных жителей. У задержанных обнаружены и изъяты катер, запрещенные орудия лова, 22 кг осетров и стерляди, а также 302 кг других видов рыб", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что задержанные ловили и перерабатывали рыбу осетровых и частиковых пород для дальнейшего сбыта. В одном из частных домовладений в поселке Стрелецком оперативники обнаружили цех, где в антисанитарных условиях они производили копченую и вяленую продукцию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Двое подозреваемых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.