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В Оренбурге возбудили дело после нападения бывшего мужа на женщину с ножом

Женщину спас ее 20-летний сын

ОРЕНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину с ножом в Оренбурге. Им оказался бывший супруг. Возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

"В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России "Оренбургское" поступило сообщение о том, что в лечебное учреждение города с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости и многочисленными порезами доставлена 40-летняя женщина. Оренбурженка пояснила полицейским, что у подъезда ее дома на улице Липовой к ней подбежал бывший супруг, схватил за волосы и протащил по асфальтированной дорожке. Во время происходящего мужчина несколько раз ударил ее ножом, в том числе с проникновением. <...> В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сказано в распространенном сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, женщину спас ее 20-летний сын, который вышел встретить ее у подъезда. Предполагаемого виновника происшествия задержали, 47-летний мужчина признался полицейским в содеянном. По данным полиции, пострадавшая находится в лечебном учреждении областного центра, состояние стабильное.

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РоссияОренбургская область
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