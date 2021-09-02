В Чувашии пьяный участковый полиции сбил на автомобиле мужчину

ТАСС, 2 сентября. В Чувашии участковый полицейский, находившийся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, наехал на мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу с различными травмами. По данному факту проводится служебная проверка, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой МВД по республике.

"Пострадавшего пешехода с травмами доставили в больницу. За рулем УАЗа находился участковый уполномоченный полиции районного отдела внутренних дел, в ходе освидетельствования водителя было установлено состояние алкогольного опьянения. <…> По данному факту назначена служебная проверка", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло вечером 1 сентября в поселке Ибреси. Водитель автомобиля "УАЗ-Патриот" отдела МВД России по Ибресинскому району Чувашии не справился с управлением и совершил наезд на мужчину, который стоял на дороге рядом с автомобилем "Камаз".

На место происшествия выезжал министр внутренних дел по Чувашской Республике Виктор Шметков. Принято решение об увольнении сотрудника полиции из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Следственное управление СК РФ по республике сообщило, что уголовное дело возбуждено в отношении участкового полицейского, который подозревается в наезде на служебном автомобиле на мужчину. "Следственными органами следственного управления СК РФ по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного ОМВД РФ по Ибресинскому району республики по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, вечером 1 сентября полицейский в состоянии алкогольного опьянения управлял служебным автомобилем "УАЗ-Патриот". Передвигаясь по улице Воинов Интернационалистов в поселке Ибреси в Чувашии, в условиях хорошей видимости он не справился с управлением и совершил наезд на стоящего на обочине встречной полосы пешехода, прижав его к припаркованному рядом автомобилю "Камаз". В результате мужчина получил тяжелые травмы. В настоящее время он госпитализирован в лечебное учреждение.