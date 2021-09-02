Число погибших при наводнениях в Турции возросло до 82

ТАСС, 2 сентября. Не менее 82 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом в четверг сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

"В результате наводнений погибли 82 наших гражданина (71 человек - в городе Кастамону, 10 человек - в Синопе и один человек - в Бартыне)", - говорится в сообщении ведомства.

Власти Турции 16 августа сообщили о 77 жертвах стихийного бедствия на севере страны.

Президент республики Тайип Эрдоган 13 августа объявил пострадавшие от наводнений районы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам Эрдогана, задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.

11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северных провинций страны. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.