В Испании задержали разыскиваемого российскими правоохранителями криминального авторитета

МАДРИД, 2 сентября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала разыскиваемого российскими правоохранительными органами криминального авторитета [Левана Абуладзе], который в конце 2020 года сбежал из здания суда города Владимир. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении полиции Испании.

Криминальный авторитет, как отмечается в сообщении, был задержан в аэропорту Барселоны при попытке въехать в страну по фальшивому украинскому паспорту. При этом уточняется, что в расследовании принимали участие правоохранительные органы Грузии. По версии испанской полиции, задержанный планировал "анонимно продолжить руководить своей организацией в Испании".

16 декабря 2020 года Леван Абуладзе, известный в криминальной среде как Леван Сухумский, был доставлен в Октябрьский районный суд Владимира для избрания меры пресечения. Ранее ряд СМИ сообщил, что Абуладзе, был осужден за незаконный оборот наркотиков и подделку документов, а также обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Ему могло грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По просьбе адвокатов с подсудимого сняли наручники, после чего "он отлучился якобы в туалет и скрылся в неизвестном направлении". Впоследствии в пресс-службе Владимирского областного суда ТАСС подтвердили, что суд Владимира не смог рассмотреть ходатайство следователей об аресте Абуладзе из-за того, что он сбежал из здания суда.