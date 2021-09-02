Ветер и дождь повредили крыши школы в одном из районов КБР

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Сильный ветер и дождь повредили крыши школы и дома культуры в селении Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии (КБР). Местные власти устраняют последствия непогоды, сообщил в четверг глава региона Казбек Коков на своей странице в Instagram.

"В результате неблагоприятных погодных явлений в виде сильного дождя и ветра повреждены кровли социальных объектов - Дома культуры и школы в Заюково, а также частных домовладений", - написал Коков.

В среду вечером в КБР прошел сильный дождь со шквалистым ветром. Штормовое предупреждение действует в регионе в четверг и пятницу. По данным Гидрометцентра 2 и 3 сентября по КБР ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер 25 м/с, на реках подъем уровней воды, в горах сход селей.

В администрации Баксанского района сообщили, что в селении Заюково ввели режим ЧС. "В 08:00 2 сентября распоряжением главы местной администрации в границах с. п. Заюково введен режим ЧС. Ведутся работы по восстановлению сетей электроснабжения, очистке внутрисельских дорог от щебневого заноса, вывозу коммунальных отходов, сломанных деревьев", - сказали в муниципалитете.