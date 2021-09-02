Напавшего на подростка в подъезде в Самаре приговорили к реальному сроку

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Суд признал виновным 21-летнего жителя Самары в нападении на несовершеннолетнего в подъезде жилого дома в Самаре и приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг прокуратурой Самарской области.

"Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Также молодой человек обязан возместить материальный ущерб.

Установлено, что ранее судимый за разбой 21-летний житель Самары вечером 1 мая в лифте одного из домов по улице Краснодонской напал на 15-летнего подростка. Он трижды ударил мальчика по лицу, отобрал телефон и скрылся. Подросток был госпитализирован с травмами средней тяжести. На допросе подозреваемый дал признательные показания.