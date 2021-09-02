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Лесные пожары в России

Инженеры ЦВО проложили более 130 км противопожарной полосы в районе башкирского Межгорья

Там произошел лесной пожар на площади 840 га

ТАСС, 2 сентября. Военные инженеры проложили более 130 км противопожарной полосы в районе башкирского города Межгорье, рядом с которым произошел лесной пожар на площади 840 га, сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

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"Инженеры Центрального военного округа проложили в горно-лесистой местности более 130 км противопожарной полосы для недопущения распространения пожаров в районе города Межгорье Республики Башкортостан", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что опашку проводит инженерная машина разграждения ИМР-2М на базе шасси танка Т-72. "Экипаж лейтенанта Вадима Гуляева успешно справляется с поставленной задачей, несмотря на неоднократное падение деревьев на "инженерный танк", временами болотистую и каменистую местность. Военнослужащие хорошо защищены в многотонной машине", - добавили в ЦВО.

Техника, по информации пресс-службы, оснащена не только бульдозерным, но и крановым оборудованием. Это позволяет военнослужащим убирать с дороги камни и деревья, засыпать болотистые места, прокладывать пути прохода. Ширина инженерной машины в бульдозерном положении составляет более 4 м.

Военная техника была направлена на борьбу с пожарами в Башкирию в соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Ранее сообщалось, что в Башкирии локализованы два крупных очага лесных пожаров на общей площади свыше 2,5 тыс. га, один из них в Межгорье на площади 840 га.

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РоссияЛесные пожары в РоссииБашкортостан
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