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В Кемеровской области возбудили дело по факту убийства женщины и двоих детей

Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу

КЕМЕРОВО, 2 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве возбуждено в Яшкинском районе Кузбасса, где в квартире жилого дома были обнаружены тела молодой женщины и двоих ее детей в возрасте семи и девяти лет. Обвинение предъявили знакомому женщины, сообщили в четверг на официальном сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"В одной из квартир Яшкинского района обнаружены тела 28-летней женщины, ее девятилетнего сына и семилетней дочери с признаками насильственной смерти. В ходе осмотра квартиры с применением различной криминалистической техники обнаружены следы, благодаря которым лицо, причастное к совершению преступления, было установлено. Им оказался 27-летний знакомый потерпевшей. В настоящее время ему предъявлено обвинение, с ним работает следователь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего"). Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

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