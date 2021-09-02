Жителей Приамурья, пострадавших от паводка, до ноября обеспечат овощами

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Жители Амурской области, чей урожай погиб во время паводка, в качестве компенсации будут обеспечены овощами в срок до ноября, сообщила в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

"Жители Приамурья, утратившие урожай из-за паводка, смогут получить картофель и овощи по месту своего жительства. До конца недели региональный Минсельхоз закончит сбор заявок и списков пострадавших жителей от муниципалитетов, после чего районы получат средства на централизованную закупку необходимого количества картофеля и овощей. До ноября овощи должны получить все жители региона", - говорится в сообщении.

Ранее правительством Амурской области были приняты дополнительные меры поддержки пострадавших от паводка, в том числе выдача овощей тем, чей урожай погиб на затопленных приусадебных участках. Размер помощи в натуральной форме на одного человека составляет: картофеля - 50 кг, капусты - 20 кг, моркови - 10 кг, свеклы - 10 кг. В перечне дополнительных мер поддержки пострадавших - обеспечение дровами и углем, льгота на электроэнергию, реструктуризация кредитов, оказание помощи по приобретению и заготовке кормов для животных.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.