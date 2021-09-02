В одной из многоэтажек в Казани из охотничьего ружья застрелили мужчину

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову в четверг обнаружили в одной из многоэтажек Казани. Мужчина был застрелен из охотничьего ружья "Сайга", сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Утром 2 сентября на лестничной площадке между 14-м и 15-м этажами одного из домов по улице Минской города Казани обнаружено тело неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения головы", - сообщили в СК.

По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель города Казани. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").