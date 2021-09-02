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Минимум два человека пострадали при взрыве в жилом доме в Германии

Информация о пропавших без вести пока не поступала

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. По крайней мере два человека пострадали в результате взрыва в жилом многоквартирном доме в районе Рорбах (федеральная земля Бавария). Об этом в четверг сообщила газета Donaukurier со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, инцидент произошел около 12:40 по местному времени (13:40 мск). Половина здания была разрушена. В настоящее время, как отмечает полиция, известно о двух пострадавших. Информация о пропавших без вести на текущий момент не поступала.

Вместе с тем уточняется, что причина взрыва пока не выяснена. Размер ущерба на данный момент также не определен. На месте происшествия работают сотрудники пожарных и спасательных служб, а также полиция. Кроме того, в операции задействованы два вертолета.

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