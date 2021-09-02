Подростка, сбившего насмерть женщину под Тулой, приговорили к 2,5 года колонии

ТУЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к 2,5 года заключения в воспитательной колонии 17-летнего жителя Куркинского района Тульской области, который в мае 2021 года, находясь в нетрезвом состоянии, сбил насмерть пожилую женщину. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд учел мнение государственного обвинителя относительно вида и размера наказания и приговорил подсудимого к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года", - сказали в пресс-службе.

Молодой человек признан виновным по п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения"). Расследование велось следственным управлением СК РФ по Тульской области.

Как сообщалось, утром 21 мая 17-летний водитель ВАЗ-2105 был в состоянии алкогольного опьянения, в салоне находились еще два человека, один из которых также несовершеннолетний. Автомобиль выехал на встречную полосу, столкнулся с другой легковой машиной, после чего был отброшен на обочину, где сбил 63-летнюю женщину. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Водитель скрылся с места ДТП, но в течение часа был задержан, а автомобиль обнаружили без регистрационных номерных знаков.