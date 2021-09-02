Дело криминального авторитета Гагиева поступило в суд в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Дело криминального авторитета Аслана Гагиева, обвиняемого в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Да, [дело поступило], 7 сентября назначено предварительное слушание", - сообщили в суде.

Дело Гагиева

Верховный суд РФ направил дело Гагиева в Южный окружной военный суд в Ростов-на-Дону для рассмотрения по существу.

Гагиев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Создание и руководство преступным сообществом"), ч. 1 ст. 209 УК РФ ("Создание и руководство бандой"), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, Гагиев хотел установить доминирующее положение в криминальной среде Северной Осетии, создав на территории республики три вооруженные банды, которые вошли в его преступное сообщество. Банды возглавили ранее осужденные Олег Дзарахохов, Бахром Секинаев, а также находящийся сейчас в международном розыске Денис Кокоев. В 2012-2013 гг. по указанию Гагиева в Северной Осетии участники банд убили Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева, Алана Торчинова, Аслана Торчинова, Албега Плаева и Олега Озиева (на момент убийства состоял в должности заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа).

Аслан Гагиев, находившийся в международном розыске с 13 февраля 2014 года, был задержан в январе 2015 года в Вене. В июне 2018 года после длительной процедуры экстрадиции Австрия выдала Гагиева РФ, где его заключили под стражу.