В Самарской области обнаружили тело мужчины, подозреваемого в педофилии

САМАРА. 2 сентября. /ТАСС/. Тело мужчины, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, обнаружили около поселка Винтай Красноглинского района города Самара. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

"2 сентября 2021 года на территории лесополосы вблизи поселка Винтай Красноглинского района города Самары обнаружено тело местного жителя 1989 года рождения без признаков жизни. Предположительно смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины ему предшествующие", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, ранее следственный отдел по Красноглинскому району Самары СУ СК РФ по региону возбудил уголовные дела по подозрению указанного мужчины в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

По версии следователей, с 2016 по 2021 год в поселке Прибрежный Самарской области подозреваемый совершил иные действия сексуального характера в отношении двух девочек шести и восьми лет. Противоправные действия подозреваемый фиксировал на телефон.