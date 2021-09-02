В Петербурге умерла кошка Капитолина, прожившая в Петропавловской крепости более 20 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Кошка Капитолина, считавшаяся хранительницей Петропавловского собора в Петербурге, умерла на 22 году жизни. Одна из известнейших музейных кошек города сильно болела в последние полгода жизни, рассказала ТАСС главный научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Марина Логунова.

"Капитолине шел 22 год, она много болела в последнее время - сердечная и легочная недостаточность, она была помещена в кислородную камеру. Последние полгода я на нее смотрела, и видно было, как она на глазах угасает, ее наблюдал врач. Не всякой кошке дано было прожить жизнь так, как прожила Капа - она была равноправным членом нашего сообщества, ее знал и любил весь город", - сказала она.

Логунова отметила, что за последнее время Капа сильно похудела, у нее пропал аппетит. До болезни кошка была очень активной, любила быть в центре внимания. И даже в 17 лет - уже почтенном для кошек возрасте - Капитолина ловила в соборе мышей, охотилась на птиц.

Сейчас в музее решают, заводить ли в соборе кошку, преемницу Капитолины, чтобы охранять его от мышей. "В церквях кошки даже положены для борьбы с грызунами. Но Капочку мы не заводили, она сама пришла к нам и стала жить в соборе", - отметила Логунова.

В июне Капитолина стала лауреатом II степени в номинации "Мяузейный кот" всероссийской премии-переписи котов, которые "работают" в культурных учреждениях, магазинах и других организациях. О кошке много писали в местных СМИ. Музей истории Петербурга разместил новость о смерти Капитолины на своей странице "ВКонтакте", горожане с теплотой вспоминают пушистую хранительницу собора в комментариях.