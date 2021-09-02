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Суд Киева продлил домашний арест Медведчуку

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева продлил главе политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку срок круглосуточного домашнего ареста на два месяца. О соответствующем решении объявила судья по результатам заседания в четверг.

"Ходатайство [прокуратуры] удовлетворить", - сказала судья. Ходатайство предполагало продление срока домашнего ареста на два месяца.

В новость внесена правка (18: 56 мск) - передается с уточнением срока продления ареста.

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УкраинаМедведчук, Виктор Владимирович
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