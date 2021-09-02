Суд Киева продлил домашний арест Медведчуку

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева продлил главе политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку срок круглосуточного домашнего ареста на два месяца. О соответствующем решении объявила судья по результатам заседания в четверг.

"Ходатайство [прокуратуры] удовлетворить", - сказала судья. Ходатайство предполагало продление срока домашнего ареста на два месяца.

В новость внесена правка (18: 56 мск) - передается с уточнением срока продления ареста.