В Петербурге бетонный завод нанес ущерб окружающей среде на сумму более 12 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Бетонный завод загрязнил акваторию и берег реки Каменки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сумма ущерба превысила 12 млн рублей. Юрлицо, эксплуатирующее завод, привлечено к административной ответственности, сообщила в четверг пресс-служба городского комитета по природопользованию.

"Комитет по природопользованию завершил контрольно-надзорные мероприятия по загрязнению реки Каменки. По факту выявленных нарушений требований законодательства в области охраны окружающей среды юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию бетонного завода, привлечено Комитетом к административной ответственности сразу по шести статьям КоАП РФ (ст. 8.1, ч. 1 ст. 8.2, ч. 2 ст. 8.6, ч. 4 ст. 8.13, ч. 3 ст. 8.21, ч. 1 ст. 8.42). Сумма ущерба составила 12 609 440 рублей", - говорится в сообщении.

В комитете добавили, что с завода в реку сбрасывались сточные воды, смешанные с отходами цементно-песчаной смеси. Общая сумма административных штрафов составила 860 тыс. рублей. Юрлицо обязали устранить нарушения.

Комитет направит материалы дела и расчет ущерба в природоохранную прокуратуру.