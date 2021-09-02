В Норильске возбудили второе уголовное дело по факту гибели рабочих на фабрике

ТАСС, 2 сентября. В Норильске возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности на обогатительной фабрике ООО "Медвежий ручей", где в феврале погибли трое рабочих. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

"Прокурор края направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217.2 УК РФ ("Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности")", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, эксперт компании "Безопасность в промышленности" при проведении экспертизы не осматривал объекты фабрики, не проверял фактическое состояние промышленных сооружений. При этом отдельные строительные конструкции находились в аварийном и предаварийном состоянии.

20 февраля при частичном обрушении галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека, еще пятеро пострадали. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. По данному факту было возбужденно уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).