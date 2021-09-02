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Бизнесмена Молчанова задержали в гостинице Ritz-Carlton после информации о стрельбе

У него обнаружили охотничье ружье, которое было не зарегистрировано

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бизнесмена Дениса Молчанова задержали в четверг вечером в гостинице Ritz-Carlton в центре Москвы после информации о стрельбе в его номере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что после анонимного сообщения о стрельбе сотрудники полиции проводят обыск в номере гостиницы Ritz-Carlton на Тверской улице, где остановился супруг режиссера Валерии Гай Германики, бизнесмен Денис Молчанов.

"Молчанов задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. У него обнаружено охотничье ружье, которое еще не зарегистрировано, так как приобретено менее двух недель назад. Нарушения в этом нет, но в гостиничном номере также обнаружено неизвестное вещество, которое направлено на экспертизу", - сказал собеседник агентства.

Официальным комментарием столичной полиции ТАСС пока не располагает.

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