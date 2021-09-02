Небольшой самолет упал на здание в Коннектикуте

ТАСС, 2 сентября. Небольшой самолет потерпел крушение, упав на здание в городе Фармингтон (штат Коннектикут) в четверг. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

"Мы отреагировали на инцидент с падением самолета на здание <...> Пожалуйста, избегайте зоны [падения самолета], чтобы аварийные бригады смогли эвакуировать [жителей] прилегающих районов", - говорится в публикации местной полиции в Twitter.

Как сообщает со ссылкой на данные полиции местный телеканал KIRO 7, самолет разбился над головным офисом компании, занимающейся производством промышленных станков. Здание расположено в полутора километрах от аэродрома Робертсон в Плейвилле.

По информации местного подразделения телеканала NBC, на месте происшествия работают пожарные.