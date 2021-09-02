{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Небольшой самолет упал на здание в Коннектикуте

На месте происшествия работают пожарные

ТАСС, 2 сентября. Небольшой самолет потерпел крушение, упав на здание в городе Фармингтон (штат Коннектикут) в четверг. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

"Мы отреагировали на инцидент с падением самолета на здание <...> Пожалуйста, избегайте зоны [падения самолета], чтобы аварийные бригады смогли эвакуировать [жителей] прилегающих районов", - говорится в публикации местной полиции в Twitter.

Как сообщает со ссылкой на данные полиции местный телеканал KIRO 7, самолет разбился над головным офисом компании, занимающейся производством промышленных станков. Здание расположено в полутора километрах от аэродрома Робертсон в Плейвилле.

По информации местного подразделения телеканала NBC, на месте происшествия работают пожарные.

Теги
США
Лесные пожары в России
В лесах Республики Коми отменили особый противопожарный режим
Ситуация с лесными пожарами в регионе стабилизировалась
Читать полностью