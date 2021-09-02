В Ленобласти возбудили дело по факту травмирования ребенка бетононасосом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждили в Лужском районе Ленинградской области по факту травмирования шестилетнего ребенка бетононасосом. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По факту травмирования шестилетнего ребенка транспортным средством, предназначенным для распределения и заливки бетона, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 31 августа ребенок находился с отцом на их садовом участке, где производились работы по возведению фундамента. При движении задним ходом машины с бетононасосом произошел наезд на ребенка, в результате чего потерпевшему причинены травмы тела различной степени тяжести. Ребенок госпитализирован.