Мужчина с пистолетом совершил хищение более 1 млн рублей из банка в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Мужчина совершил хищение более 1 млн рублей в офисе банка, угрожая кассиру пистолетом. Инцидент произошел в городе Кудрове Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В офис банка зашел мужчина, сказал, что у него якобы есть граната и наставил на кассира пистолет, а затем потребовал деньги. Забрал деньги больше 1 млн рублей и сбежал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в Кудрове около 16:00.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина похитил около 1,5 млн рублей. Отделение, о котором идет речь, расположено по адресу: ул. Ленинградская, дом 3. В настоящее время полиция принимает меры по розыску и задержанию злоумышленника.