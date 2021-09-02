В МЧС заявили о сокращении площади пожара в Мордовском заповеднике

Пресс-служба ведомства 1 сентября сообщала, что очаг в северо-восточной части заповедника действует на площади 15 га.

ТАСС, 2 сентября. Площадь активного горения на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича, где с пожаром борются почти месяц, в четверг сократилась до 10 га. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по республике.

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"Очаг в северо-западной части заповедника локализован, второй очаг в северо-восточной части продолжает действовать на площади 10 га. Площадь, пройденная огнем, 6 тыс. 400 га", - отмечается в сообщении.

В ликвидации природного пожара задействованы более 1 тыс. человек и 240 единиц техники. Общая протяженность противопожарных преград, по данным на 2 сентября, составляет 261 км.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на пострадавшей от пожаров 2010 года территории, где остался валежник. Из-за жаркой и засушливой погоды и порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Сарову, в котором находится Российский федеральный ядерный центр.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.