Школу в Туле эвакуировали из-за обнаружения боевой гранты во время земляных работ

ТУЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 40 человек эвакуировали из центра образования №26 в Туле, где при проведении земляных работ на участке недалеко от здания обнаружили ручную гранату РГД-33 времен Великой Отечественной войны. Боеприпас изъяла группа выполнения спецработ, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Тульской области.

"Произведена эвакуация 44 человек из центра образования №26, из них 20 детей. Организовано оцепление и охрана взрывоопасного предмета силами сотрудников полиции. В 16:30 ручная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны была изъята группой выполнения специальных работ", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Пострадавших в результате происшествия нет, работа школы продолжилась в штатном режиме. В ближайшее время боеприпас уничтожат на полигоне.