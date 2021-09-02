В лесах Республики Коми отменили особый противопожарный режим

ТАСС, 2 сентября. Власти Республики Коми отменили особый противопожарный режим в лесах в связи со стабилизацией обстановки в регионе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В лесах Коми отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал первый заместитель председателя правительства Республики Коми Игорь Булатов. <…> Решение было принято в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами и окончанием периода сухой и жаркой погоды", - говорится в сообщении.

Особый режим на лесных территориях в регионе ввели с 24 июня, как в республике установилась устойчиво жаркая погода. По оценке министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, нынешний сезон стал средним по уровню горимости. Наиболее острая ситуация наблюдалась в июле. В первые две декады возникали массовые возгорания, всего за месяц прошло 86 лесных пожара на площади более 5,3 тыс. га.

"Основная часть пожаров произошла на удаленных территориях, что создавало сложности при организации их тушения. Тем не менее работы по обнаружению и ликвидации пожаров проводились оперативно и эффективно", - приводит пресс-служба слова главы регионального Минприроды Алексея Кузнецова.

За весь сезон в Коми зафиксировали 174 лесных очага, причиной 94 из них стали грозы, в 76 случаях к ним привел человеческий фактор. Еще три пожара начались после перехода огня с других территорий. Пожарным удалось не допустить перехода огня на населенные пункты и другие объекты, человеческих жертв также удалось избежать.

По оценке властей, все это стало результатом хорошего взаимодействия структур, которые отвечают за пожарную безопасность в лесах. Эффективной работе также способствовало недавнее обновление лесопожарной техники и оборудования по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология": материально-техническая оснащенность в республике сегодня составляет 88%, а к 2024 году этот показатель должно достигнуть 100%.