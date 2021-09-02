В Сочи задержали водителя автомобиля, который вез приклеенного к кузову блогера

СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, который ехал по Сочи на скорости более 180 км/ч, при этом к кузову машины был приклеен блогер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен блогер Данил Мясников, который при помощи скотча приклеен к спортивному автомобилю. При этом автомобиль двигается по дорогам общего пользования в Сочи со скоростью более 180 км/ч. Позже стало известно, что сотрудники ГИБДД установили личность водителя автомобиля.

"По ориентировке на одной из улиц Сочи инспекторы ДПС остановили разыскиваемое транспортное средство под управлением 27-летнего приезжего из Амурской области. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

В отношении водителя составлены административные материалы по статьям 12.23, 12.6 и 20.1 КоАП РФ. Материалы направлены в суд.